Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов попал в список самых титулованных футболистов мира XXI века

Всего в рейтинге нашлось место четырем действующим и бывшим игрокам чемпиона Украины «Шахтера».

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг 50 футболистов, которые завоевали больше всего трофеев в XXI веке, сообщают «Факты». Обращает на себя внимание тот факт, что в нем нашлось место четырем действующим и бывшим игрокам чемпиона Украины «Шахтера».

В частности, нынешний директор донецкого клуба по футболу Дарио Срна с 29 завоеванными титулами расположился на 16-й строчке. Бразилец Фернандиньо, выступающий за «Манчестер Сити», выиграл 28 турниров (19-е место), Андрей Пятов, готовящийся в составе сборной Украины к матчу Лиги наций с Испанией, — 26 (23-е), а Ярослав Ракицкий, со скандалом перебравшийся в российский «Зенит», — 24 (41-е).

Самым титулованным футболистом мира признан экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» бразилец Дани Алвес, выступающий на родине за «Сан-Паулу» (41 трофей). За ним расположились его экс-одноклубники по «Барсе» испанец Андрес Иньеста (39 титулов), аргентинец Лионель Месси и бразилец Максвелл (оба — по 37).