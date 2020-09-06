Захарова спровоцировала международный скандал некорректным мемом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

В своем Facebook Захарова прокомментировала фото со встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото №2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», – написала она.

На снимке, который Захарова использовала для создания мема, Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Трампа. Представитель МИД РФ предложила президенту Сербии повторить маневр «нога на ногу», который проделала Шерон Стоун в «Основном инстинкте».

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Публикация вызвала резкую реакцию в Сербии.

«Президент не сказал ни одного гадкого слова в адрес России, даже там. А представьте, что президент целый час ждал приема с президентом России и ни разу не попросил особого стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Вам должно быть стыдно», – написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

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В свою очередь, министр обороны Сербии Александар Вулин напомнил, что Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. Кроме того, он главнокомандующий сербской армии, которая тесно сотрудничает с российской.

«Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа», – заключил глава Минобороны.

Позднее Захарова попросила прощения и заявила, что ее пост был неверно истолкован.

«Единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», – объяснила она.

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Напомним, что на сегодня Сербия является фактически единственным союзником России в Европе. Белград традиционно воспринимает Москву как важного геополитического партнера.