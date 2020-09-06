Вчені назвали відмінні риси людей, які є довгожителями

Люди, які претендують на звання довгожителів, мають певні відмінні риси, – про це свідчать дані вчених з США.

Американський вчений-невролог Бредфорд Дікерсон з Массачусетської загальної лікарні в Бостоні і керована ним група дослідників вже кілька років вивчають особливості людей, які є довгожителями. До цієї категорії фахівці зараховують людей віком від 70 років і старше, що володіють розумовими або фізичними можливостями, відповідними значно більш молодому віку.

Аналіз даних, зібраних в спостереженнях і експериментах за участю таких людей, дозволив вченим зробити кілька висновків про властиві їм здібностях і відмінних рисах.

В одному з випробувань взяла участь група з 81 здорового добровольця віком від 60 до 80 років і група з 41 добровольця віком від 18 до 35 років. Всім учасникам шість разів зачитували список, що складається з 16 слів-іменників. Через двадцять хвилин випробовуваних попросили згадати якомога більше слів. Виявилося, що люди з категорії довгожителів володіють неабиякою здатністю до запам’ятовування.

“Середньостатистична літня людина в такому експерименті може згадати дев’ять або менше слів, в той час як довгожителі згадують чотирнадцять і більше слів. Їх результати можна порівняти з результатами учасників молодшої вікової групи”, – розповіли дослідники.

Подальше вивчення проблеми із застосуванням технології МРТ-сканування мозку продемонструвало: люди з числа довгожителів мають більш розвиненими частинами головного мозку, пов’язаними з емоціями, мовою і реакціями на стрес. Чим товщі була ця частина мозку у учасників, тим краще вони проходили тест на пам’ять.

Іншою відмінною рисою довгожителів, поміченої вченими, є їх ставлення до всього нового. Літні люди схильні до консерватизму, їм важко залишати зону комфорту-якщо рішення якогось завдання стає для них важким, вони легко відмовляються від спроб отримати потрібний результат. Але ті, хто схильний жити особливо довго, надходять навпаки – вони із задоволенням цікавляться всім новим і готові терпіти дискомфорт, щоб оволодіти новим для них навиком (наприклад, проявляють завидну завзятість при навчанні грі на музичному інструменті, роботі з гаджетами, вивченні іноземної мови).

“Довгожителі відрізняються тим, що легко виходять зі своєї зони комфорту, причому часто роблять це заради цікавлять їх знань і умінь, незважаючи на можливі труднощі. Можливо, саме пошуки вирішення нових завдань, які людина постійно ставить перед собою, і є ключем до збільшення тривалості життя”, – констатували наукові експерти.

: ukrhealth.net

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