Спасатели в Бейруте прекратили поиски людей под завалами

Спасатели расчистили почти все остатки заваленного здания и объявили о завершении своей миссии

Работники спасательных служб заявили, что под завалами дома в Бейруте больше нет никаких признаков жизни. Об этом пишет Deutsche Welle.

Поиски людей под обломками дома начались, когда чилийские эксперты со специально натренированной собакой и отслеживающими устройствами обнаружили доказательства признаков жизни под завалами.

Их специальные датчики указывали на признаки пульса. С тех пор около 50 спасателей и волонтеров расчищали завалы руками и лопатами. Они продвигались медленно, поскольку существовала угроза полного разрушения здания.

Спасатели расчистили почти все остатки заваленного здания и объявили о завершении своей миссии.

По словам руководителя чилийской группы специалистов «Топос» («Кроты») Франциско Лерманда, под завалами уже нет никаких признаков жизни.

«Мы проверили 95% здания за исключением тротуара, который полностью завален камнями. Возможно, там есть тело, но мы не смогли его найти», — сказал спасатель.