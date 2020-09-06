Синоптик рассказала, какие области в ближайшее время ждет похолодание

В понедельник, 7 сентября, украинцев ждет преимущественно солнечная и тепла погода, однако жителям западных регионов рекомендуется приготовиться к дождям.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

“В понедельник на западе Европы разляжется антициклон Juriy, а к востоку от Украины расположится антициклон Harald. Между ними каким-то чудом, как мышка в щелочку от двух больших котов, прошмыгнет атмосферный фронт. Но эта мышка, как это бывает, не обращать внимания на крупных котов и все же заденет хвостиком наши западные области. От этого атмосферного движения завтра там погода осложнится дождями и похолоданием до +18+22 градусов”, – говорится в сообщении.

В то же время в Хмельницкой и Черновицкой областях все-таки будет тепло, вплоть до 25-29 градусов. Местами возможен порывистый ветер.

Также Диденко рассказала, что на остальной части Украины будет сухая и жаркам погода.

“Температура воздуха составит в течение дня + 26 + 30 градусов. Похолодает в большинстве областей Украины 8-го сентября, кроме юга и Востока, где еще ожидается комфортная, практически летняя, погода, до +29 градусов. Между прочим, ночная температура воздуха в ближайшее время в Карпатах может опускаться до +4+7 градусов, так что любителям ночевки в палатках стоит обратить на это внимание”, – говорится в тексте сообщения.

В Киеве в понедельник, 7 сентября, будет солнечно и тепло: от 28 до 30 градусов. А вот вторник “зальет” столицу, из-за чего температура упадет до 20-22 тепла.