У Австралії два пітони так билися між собою, що проламали дах будинку

Австралієць Девід Тейт, повернувшись додому, побачив на своєму кухонному столі шматок стелі. З’ясувалося, що причиною обвалу стали двоє пітонів загальною вагою в 45 кілограмів.

Деталі: Пітони заповзли в будинок Тейта, поки того не було вдома, і влаштували між собою бійку. Змії так активно пручалися, що від їхніх рухів і проламалася стеля.

Пітони випали з даху, після чого заповзли до спальні чоловіка і продовжили з’ясовувати стосунки там. Саме в цей момент чоловік і застав їх, після чого викликав місцевого ловця змій Стівена Брауна.

Той зважив і поміряв пітонів. Змії довжиною у 2,5 і 2,8 метра загалом важили 45 кілограмів. Причиною сутички між ними, скоріш за все, стала боротьба за самку.

Тейт із Брауном обшукали будинок, але більше змій у ньому не знайшли. А двох винуватців проламування стелі повернули до дикої природи.

சமையலறை உட்கூரையை உடைத்துக்கொண்டு வீட்டுக்குள் வீழ்ந்த பாரிய மலைப்பாம்புகள் – அவுஸ்திரேலியாவில் சம்பவம் https://t.co/JmDhdTpMSO

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— Metro News (@metronews_lk) September 3, 2020

: chasdiy.org

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