Более ста тысяч человек пришли ко Двору Лукашенко в Минске

Несколько десятков тысяч протестующих сегодня вышли на Марш единства в Минске. Из разных частей города они пришли ко Дворцу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Белорусское издание tut.by оценило число протестующих, который пришли к резиденции Лукашенко, в более чем 100 тысяч.

Когда основаная масса людей собралась у Дворца пошел дождь, но многие подготовились и взяли с собой зонты и продолжили стоять не расходясь.

Так выглядела колонна с высоты:

Масштабность протеста показывает 20-секундный таймлапс, который запечатлел 90 минут Марша единства.

С таким плакатами сегодня вышли белорусы на улицы столицы:

Протестующие пытались общаться с силовиками: