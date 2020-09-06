СМИ написали о бегстве украинских воинов с позиций под Горловкой. Морпехи резко отреагировали

6 сентября издание «Страна.ua» написало о том, что на позициях ВСУ под Горловкой, которые обещал обстрелять в понедельник главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин, якобы закапывают траншеи и украинских бойцов выводят с опорных пунктов.

Статью опубликовал Александр Сибирцев.

В статье указано, что журналист якобы разговаривал с украинскими военными, которые непосредственно находятся на позициях под населенным пунктом Шумы. По словам неназванного офицера, сейчас там «настоящий аншлаг».

Примерно через полтора часа после публикации на нее резко отреагировали в 503 Отдельном батальоне морской пехоты. Морпехи назвали автора материала Сибирцева «нечестивым существом, которое называет себя журналистом».

«Заявляем — никаких официальных комментариев этой информационной помойке воины 503 ОБМП не давали», — говорится в сообщении.

Морпехи отметили, что воины ВСУ остаются на своих позициях и продолжают охранять украинскую землю от захватчиков.