У Бангладеш у мечеті прогримів вибух, загинули 17 людей

У місті Нараянгандж на сході Бангладешу в мечеті прогримів вибух, в результаті якого, як мінімум 17 людей загинули.

Серед жертв вибуху – семирічний хлопчик, який помер в лікарні. Журналісти не виключають, що число загиблих може збільшитися, оскільки в лікарнях у критичному стані з опіками до 90% поверхні знаходяться 37 осіб.

За попередньою версією, в мечеті вибухнули шість кондиціонерів.

В результаті чого понад 50 осіб отримали опіки та поранення. Причиною вибуху називають скупчення газу після витоку з трубопроводу.