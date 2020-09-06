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У Бангладеш у мечеті прогримів вибух, загинули 17 людей

06.09.2020

У місті Нараянгандж на сході Бангладешу в мечеті прогримів вибух, в результаті якого, як мінімум 17 людей загинули.

Серед жертв вибуху – семирічний хлопчик, який помер в лікарні. Журналісти не виключають, що число загиблих може збільшитися, оскільки в лікарнях у критичному стані з опіками до 90% поверхні знаходяться 37 осіб.

За попередньою версією, в мечеті вибухнули шість кондиціонерів. 

В результаті чого понад 50 осіб отримали опіки та поранення. Причиною вибуху називають скупчення газу після витоку з трубопроводу.

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