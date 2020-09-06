В ОБСЕ опровергли фейк Пушилина о продвижении ВСУ на Донбассе

Украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка Шумы в Донецкой области после объявления всеобъемлющего перемирия.

Об этом сказано в ежедневном отчете СММ ОБСЕ. Представители миссии проанализировали данные воздушного наблюдения.

В документе отмечено, что СММ обнаружила боевые бронированные машины в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, однако касательно инженерных сооружений вблизи Шумов изменений не было.

«На основе анализа данных воздушного наблюдения за период с 21 декабря 2019 года до 2 сентября 2020 года в районе населенного пункта Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка) обнаружено 25-метровое удлинение траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины (присутствует на изображениях датированных ранее 5 июля 2020 года). После 5 июля 2020 года никаких изменений зафиксировано не было», – сказано в сообщении.

ОБСЕ не выявила изменений в инженерных сооружениях после 5 июля. osce.org

Возле поселка Шумы Донецкой области ВСУ не обустраивали инженерные сооружения. Google