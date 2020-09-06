Археологи нашли могилы «великанов» возле Керчи

В городе Керчи вблизи Митридатских лестниц группа учёных обнаружила захоронения византийских «великанов».

Об этом пишут СМИ.

Некрополь относится ко времени Византийской империи, находка сделана в ходе археологических раскопок.

Размеры погребальных ящиков, а также рост людей, чьи останки хранятся в них, являются очень большими, по данной причине учёные предложили ввести понятие византийских «великанов». Ранее в ходе реконструкции археологи здесь не работали.

Речь идёт о раннехристианском некрополе, погребенным под лестницей. Учёные разрыли 100 кв. м некрополя и обнаружили захоронения людей, которые посещали когда-то храм Иоана Предтечи, построенного в городе Керчи в VIII веке до нашей эры.

Специалисты проводят раскопки, они открыли 27 захоронений. Исследователи отметили, что обнаружены не только останки мужчин и женщин, но и детей. Найдены украшения в виде серёжек из бронзы и стеклянных подвесок, имеются также наручные браслеты из бронзы. В одном погребении обнаружили остатки одежды из войлока, куски ремня из кожи, а также волосы человека.

Находки помогли российским учёным определить дату постройки некрополя – между XI и XIII столетиями н. э.

: golos.ua