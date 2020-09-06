Министр обороны Германии допустила санкции по «Северному потоку-2»

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает введения санкций против «Северного потока-2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, она готова к обсуждению таких санкций.

Об этом она заявила в интервью Reuters.

По словам Крамп-Карренбауэр, «Северный поток — 2» — не самый ее любимый проект.

«Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины», — подчеркнула министр обороны Германии и глава партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Она добавила, что дальнейшие шаги Германии будут зависеть от Москвы, а применение химического оружия при отравлении Навального ставит Кремль перед «очень серьезными вопросами».

Reuters пишет, что сегодня министр иностранных дел Германии Хайко в интервью Bild am Sonntag заявил о надеждах, что Москва не заставит Берлин изменить позицию по «Северному потоку-2».