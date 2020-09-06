В Днепре вор при задержании сломал ключицу полицейскому

В Днепре на улице Большой Диевской задержали мужчину, который пытался украсть коммуникационный кабель и напал на полицейского.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Ночью очевидцы сообщили на спецлинию “102”, что неизвестный вырезает коммуникационный кабель на улице Большой Диевской. Когда на место прибыла полиция, злоумышленник попытался убежать и оказывал сопротивление. Он ударил патрульного ногой в плечо. У правоохранителя диагностировали перелом ключицы.

Мужчину задержали и доставили в Новокодакское отделение полиции. Ему грозит ответственность по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.