В центре Минска людей задерживали «титушки» с дубинками. Жестоко избивали и крушили кафе

После окончания стотысячного Марша единства в центре Минска начались массовые задержания. Впервые в задержаниях принимаю участия неизвестные лица в спортивной одежде, масках на лицах и дубинками.

Возле Дворца Лукашенко силовики пытались задерживать людей, некоторые убегали от них прыгая в воду.

«Титушки» появились в начале проспекта Победителей и начали жестоко задерживать людей и отводить их в автозаки. При этом силовики в форме молча наблюдали за избиениями.

Несколько людей забежало в кафе O’Petit, но это не остановили «титушек» и они начали выбивать окна и двери.

Возле кафе замечен начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) полковник Николай Карпенков. Он ранее командовал спецподразделением «Алмаз» (аналог «Альфы» СБУ, — ред.). На месте он координировал действия «титушек». На одном из фото видно, как он разбивает стелко в двери кафе.

В соцсетях предполагают, что против людей бросили сотрудников ГУБОПиК.

Сотрудник кафе, в котором разбили стекла — о том, что произошло:

Неизвестные люди избивают даже лежачих. Девушке пришлось закрыть собой парня, чтобы спасти его от избиения резиновым дубинками.

При этом в МВД заявляют, что точное число задержанных неизвестно — так как «несанкционированная акция» еще продолжается. Хотя на самом деле это не так — основная масса людей давно разошлась.

В МВД не знают, что это за люди в спортивной форме избиваются людей — обещают разобраться.

Правозащитный центр «Весна» сообщил уже о 158 задержанных в Минске в воскресенье, однако это не окончательная информация.