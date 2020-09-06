Эти продукты помогут улучшить здоровье кишечника

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology, показало, что употребление сырых фруктов и овощей способствует разнообразию микробиома кишечника.
Биргит Вассерманн, первый автор исследования и исследователь из Технологического университета Граца в Австрии, объяснила, что употребление сырых фруктов и овощей является ключом к поддержанию разнообразного микробного сообщества, что важно для здорового микробиома кишечника и сильной иммунной системы.
Ученые обнаружили, что у органических яблок разнообразная бактериальная популяция. В них содержатся полезные бактерии, например, пробиотик Lactobacillus.
Разнообразный микробиом, который получает человек от разнообразия употребления сырых фруктов и овощей может помочь в борьбе с патогенами, превзойдя их. «Бактериальный пул» пул имеет тенденцию быть более разнообразным и более сбалансированным, и это помогает укрепить их здоровье, повышая устойчивость организма к патогенам.
Лучшие фрукты и овощи для кишечника
Клубника
Шпинат
Капуста
Нектарины
Яблоки
Виноград
Вишня
Груши
Сельдерей
Баклажаны
Спаржа
Цветная капуста
Брокколи
Грибы
Киви
: Новости Ю