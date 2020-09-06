Эти продукты помогут улучшить здоровье кишечника

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology, показало, что употребление сырых фруктов и овощей способствует разнообразию микробиома кишечника.

Биргит Вассерманн, первый автор исследования и исследователь из Технологического университета Граца в Австрии, объяснила, что употребление сырых фруктов и овощей является ключом к поддержанию разнообразного микробного сообщества, что важно для здорового микробиома кишечника и сильной иммунной системы.

Ученые обнаружили, что у органических яблок разнообразная бактериальная популяция. В них содержатся полезные бактерии, например, пробиотик Lactobacillus.

Разнообразный микробиом, который получает человек от разнообразия употребления сырых фруктов и овощей может помочь в борьбе с патогенами, превзойдя их. «Бактериальный пул» пул имеет тенденцию быть более разнообразным и более сбалансированным, и это помогает укрепить их здоровье, повышая устойчивость организма к патогенам.

Лучшие фрукты и овощи для кишечника

Клубника

Шпинат

Капуста

Нектарины

Яблоки

Виноград

Вишня

Груши

Сельдерей

Баклажаны

Спаржа

Цветная капуста

Брокколи

Грибы

Киви

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