МВД Беларуси подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях

Министерство внутренних дел Беларуси подтверждает задержание не менее 100 человек на протестных акциях в стране в воскресенье, 6 сентября.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила Интерфаксу, что “были административные задержания участников несанкционированных мероприятий в течение дня по всей стране”.

Более полная информация о задержанных будет предоставлена в понедельник, добавила она.

В целом обстановку в МВД назвали “контролируемой”.

“Главное, что не допущено никаких чрезвычайных происшествий”, – отметила Чемоданова.

Правозащитный центр “Весна” в свою очередь сообщает уже о не менее 130 задержанных участниках акций протеста только в Минске. Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он постоянно дополняется.

Однако очевидцы сообщили Интерфаксу, что после того, как марш фактически завершился и люди стали расходиться, силовики начали их задерживать. Кроме того, свидетели рассказали агентству, что неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах заходят в кафе и магазины в центре города и грубо задерживают молодых людей с бело-красно-белой атрибутикой, которая используется оппозицией.

Правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске.

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси проходят массовые акции оппозиции. Манифестанты в очередной раз вышли на улицы после выборов президента страны, победу в которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко.