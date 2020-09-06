Стало известно, сколько украинцев вообще не обращаются к врачам

Половина граждан Украины совсем не посещают врачей. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

По данным исследователей, 84% выбрали своего семейного врача и подписали с ним декларацию (их количество за два года выросло с 63% до 84%), 16% — еще не выбрали врача. Больше всего тех, кто выбрал своего терапевта, среди старших, женщин и тех, кто чаще пользуется услугами врачей. Еще не выбрали — 16%.

Опрос выявил, что за последний год половина украинцев не посещали врачей.

Как показывает исследование, в общем доверие к центральным государственным институтам системы здравоохранения несколько выросло, по сравнению с предыдущим месяцем.

Министерству здравоохранения доверяют 30%, не доверяют — 55%.

Национальной службе здоровья Украины доверяют 20%, не доверяют — 38%.

Комитету ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 14%, не доверяют — 51%.