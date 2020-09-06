В Минздраве анонсировали дополнительные каникулы для школьников

На местных выборах избиркомы, в основном, будут размещены в школах, поэтому сейчас разрабатывается механизм для безопасного проведения выборов в условиях пандемии. Школьники в связи с этим могут получить короткие каникулы.

Украинским школьникам могут сделать дополнительные каникулы из-за предстоящих местных выборов. Об этом 1 сентября во время встречи с журналистами заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На местных выборах избирательные комиссии, в основном, будут размещены в школах, поэтому сейчас МОЗ вместе с Центральной избирательной комиссией разрабатывают механизм для безопасного проведения выборов в условиях пандемии.

«Мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут заседания комиссий и подсчет голосов, дети не учились», — заявил журналистам Степанов.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября текущего года.