Піжама для міста. Ольга Сумська похвалилася яскравим вбранням

54-річна Сумська доповнила образ масивною прикрасою зі срібла та коралів.

Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка відзначила день народження на відпочинку в Єгипті, продемонструвала на зйомках нове вбрання з колекції власного бренду RIDNA. Артистка одягла піжаму, що складається з шовкових штанів, сорочки та халата.

«Мої дорогі, як вам моя перша піжама для міста з натурального шовку? Кажуть, що вересень буде теплим, тому, можемо ще походити в легкому вбранні. А може хтось збирається на море! Буде пасувати», — підписала кадри кінозірка. Свій яскравий образ 54-річна Сумська доповнила масивною прикрасою зі срібла та коралів (дукач).

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 4 Сен 2020 в 3:09 PDT

: nv.ua

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