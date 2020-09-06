Столб свалили на кафешку: фото и видео разрухи после тройного ДТП в центре Днепра

В воскресенье, 6 сентября, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Шевченко произошло столкновение сразу трех автомобилей. Авария причинила значительный ущерб, есть пострадавшие.

Как сообщает «Апостроф», фото и видео с места происшествия опубликовано на сайте «Информатор».

По предварительной информации, первыми столкнулись Ford и Lexus, которые ехали по перпендикулярным улицам. Оба водителя утверждают, что они двигались на зеленый сигнал светофора, что само по себе невероятно.

Во время столкновения одно авто влетело в столб и он упал. Конструкция смяла забор летнего кафе, раздавила навес заведения и чуть не разбила окно. Второй автомобиль задел припаркованный рядом еще один Ford.

В результате аварии пострадали двое водителей — девушка из «Лексуса» и мужчина из «Форда». Их госпитализировали.