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Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обострения на Донбассе

07.09.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за сегодняшнего обострения на Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Сегодняшние обстрелы на Донбассе глава украинского ведомства назвал попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования. 

«Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие», — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что украинская сторона уже задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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