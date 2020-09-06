Турция начала перебрасывать танки с сирийской границы на рубежи с Грецией

Турция начала перебрасывать танки из юго-восточной провинции Хатай в северо-западный район Эдирне, который граничит с Грецией на фоне обострения отношений между странами.

Об этом сообщает местное издание Ajans Haber.

Так, издание опубликовало фото кампании по перевозке танков, корреспондент насчитал около 40 единиц боевой техники. Известно, что танки выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией.

Из порта Искендерун до Эдирне их довезут по железной дороге. Пока что неизвестно, является ли это подготовкой к дальнейшей эскалации конфликта или же Турция таким образом укрепляет границы на случай нападения, однако местные власти уже опровергли новость, заявив, что увиденные журналистами танки направляются на военные учения.

TSK’dan Yunan sınırına tank sevkiyatı

🔹Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı. pic.twitter.com/b04tFSGy9O

— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 5, 2020