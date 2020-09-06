Киевские спасатели нашли тело парня у понтона Речного вокзала столицы

Отдыхающие на Оболонской набережной заметили в озере Редькино тело мужчины, после чего сразу вызвали спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

«6 сентября в 16:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от граждан о том, что в озере Редькино, что в Оболонском районе столицы, находится тело человека», – указано в сообщении.

Отмечается, что труп был найден на глубине восьми метров примерно в 20 метрах от берега. Водолазы с помощью специального оборудования достали утопленника 1993 года рождения и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств смерти.