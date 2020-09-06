Принц Гаррі і Меган Маркл підписали багатомільйонний контракт (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі відчайдушно намагаються знайти своє місце в США. Подружжя займається благодійністю і громадською роботою. Однак днями стало відомо, що герцоги Сассекські підписали новий контракт з великою розважальною компанією Netflix.

В рамках угоди принц Гаррі і Меган Маркл візьмуть участь в створенні художніх і документальних фільмів, передач для дітей та сімейних програм, повідомляє The New York Times. Пара займеться розробкою контенту, який «буде вселяти в глядачів надію на краще майбутнє», йдеться в джерелі.

Точна сума гонорару герцогів за створення ексклюзивних матеріалів для 190 мільйонів глядачів сервісу Netflix невідома. Однак повідомляється, що її розмір може досягати позначки в 150 мільйонів доларів.

«Нашу увагу буде зосереджено на створенні програм, які не тільки інформують, але вселяють надію. Для нас, молодих батьків, важливо створювати надихаючі сімейні програми для суспільства», – цитує слова із заяви герцогів те ж видання.

: glianec.com

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