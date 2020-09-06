Журналіст розповів подробиці загибелі та поранень українських бійців на Донбасі

Українські військові в неділю, 6 вересня, зазнали значних втрат в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Обставини загибелі та поранень бійців розповів український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, причиною смерті двох військових, які брали участь в гасінні лісової пожежі, може бути раптовий напад російських окупантів.

“5 вересня о 8:20 ці військовослужбовці були направлені для гасіння пожежі поблизу села Верхньоторецьке. О 18:00 командир підрозділу доповів, що місцезнаходження військовослужбовців невідоме. В результаті пошуків обидва тіла були виявлені сьогодні о 6:20 в 400 метрах від українських позицій в сторону позицій противника, тіла евакуйовані об 11:30”, – пише Бутусов.

Він зазначив, що тіла військових обгоріли, через ситуацію в даній місцевості важко визначити точні причини смерті.

“В одного із загиблих збереглася особиста зброя, іншого знайшли без зброї, з якою він виходив на завдання. Причини, чому два бійця так далеко опинилися від своїх позицій в сторону противника і чому вони загинули – встановлюються. Одна з версій – напад противника”, – додав журналіст.

Ще один боєць загинув сьогодні о 17:15 – за даними Бутусова, його вбив російський снайпер в районі села Кримське.

Крім того, в районі Новгородського підірвалася на міні на дорозі автоцистерна ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець важко поранений, ще один отримав серйозне поранення.

“У районі селища Мар’їнка в результаті обстрілу автоматичного гранатомета отримав поранення ще один український військовослужбовець, його стан стабільний”, – уточнив Бутусов.