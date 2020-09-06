Германия согласилась на обмен с Россией информацией о Навальном

Власти Германии уже давно удовлетворили запрос о правовой помощи со стороны России в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Однако сейчас продолжаются обследования Навального в клинике «Шарите».

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ARD.

По его словам, нет никаких причин не удовлетворять запрос российской стороны. Об этом немецкое правительство уже проинформировало российского посла.

«Сейчас идет обследование в берлинской клинике «Шарите». Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», — подчеркнул Маас.

Отметим, сегодня пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в якобы затягивании процесса рассмотрения ходатайства о предоставлении правовой помощи в деле Навального.