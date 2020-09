Сборная Украины безнадежно уступила Испании в матче Лиги наций

Сборная Украины уступила команде Испании в поединке 2-го тура группового этапа Лиги наций. Игра на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде завершилась разгромной победой «Красной фурии» со счетом 4:0.

Подопечные Луиса Энрике решили все вопросы относительно победителя встречи еще в первом тайме, забив в ворота Андрея Пятова три безответных мяча.

Начало разгрома на третьей минуте положил Серхио Рамос. Капитан испанцев реализовал пенальти за фол Сергея Кривцова на Ансуи Фати. Пятов был близок к тому, чтобы отразить удар футболиста «Реала» с 11-метровой отметки, но немного не дотянулся до мяча в правом от себя углу ворот.

На 28-й минуте испанцы удвоили преимущество в счете. Дани Ольмо выполнил навес в штрафную, а Рамос выиграл верховую борьбу у Кривцова и головой красивым парашютом отправил мяч под перекладину.

Sergio Ramos has scored two goals in a single competitive game for the first time since 2005 for Spain.

At the double against Ukraine. pic.twitter.com/eBrHsr3OMa

— Squawka Football (@Squawka) September 6, 2020

Не успели украинцы отойти от такого потрясения, как хозяева поля вогнали третий гол в ворота Пятова. На 32-й минуте Александр Зинченко обрезался поперечной передачей, подарив мяч Серхио Регилону — тот отдал на Фати, а юный талант «Барселоны» идеальным обводящим ударом забил рикошетом от дальней штанги.

Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. Он забил в 17 лет и 311 дней.

Ansu Fati has scored his first senior goal for Spain on his first ever start for the national team.

Won a penalty and now on the scoresheet. 👏 pic.twitter.com/b8yWbfQ6WT

— Squawka Football (@Squawka) September 6, 2020

После перерыва команда Луиса Энрике продолжила доминировать на футбольном поле, оставив украинскую команду без мяча. В конце встречи испанцы забили четвертый гол — Ферран Торрес на 84-й минуте замкнул дальний угол вратарской при подаче с правого фланга от Микеля Мерино.