«Зачем Кремлю понадобилось срывать перемирие»: Арестович указал на две причины

Россия идет на демонстративный срыв перемирия на украинском Донбассе по двум причинам. Первая касается «Л/ДНР», вторая — самой РФ.

Москва руками лидера боевиков Донбасса Дениса Пушилина анонсировала срыв перемирия. Удар по позиции ВСУ «ДНР» намерена нанести утром 7 сентября. У РФ на это есть две причины.

Приказ Пушилина о срыве перемирия прокомментировал на своей странице в Facebook известный украинский блогер, военный Алексей Арестович.

Первой причиной, по данным блогера, является «нежизнеспособность» образований «Л/ДНР». Это стало особенно видно во время перемирия, которое длилось на Донбассе последний месяц.

«Перемирие разрушает т. н. «ДНР» и «ЛНР» быстрее, чем война», — написал Арестович.

Он напомнил, что Кремль создавал «республики» с единственной целью: для войны против Украины. И без этой войны разложение образований только усилилось.

«Это военные организации…, проще говоря, ОРДЛО не может с нами не воевать, ибо тогда не будет ОРДЛО», — отметил блогер.

Он уточнил, что за 6 лет войны Москва не сделала ничего, чтобы «Л/ДНР» превратились в нечто более-менее жизнеспособное. Кремлю это просто не нужно, так как он хочет видеть «республики» в составе Украины и через них влиять на Киеве.

«Шесть недель весьма относительного прекращение огня — это все, на что хватило ОРДЛО, их потенциал мира», — написал Арестович.

Исходя из действий РФ и ее боевиков, он пришел к выводу, что перемирие на Донбассе не менее эффективно, чем война, и работает в пользу Украины.

Второй причиной срыва перемирия, по мнению Арестовича, является то, что Москве не удается повлиять на Украину на минских переговорах. Кремль прибегает к отчаянному методу: шантаж кровопролитием, чтобы сделать украинские власти более сговорчивыми.

Таким же инструментом давления, с его слов, являются и будущие масштабные учения войск РФ «Кавказ-2020«, которые пройдут у границ Украины и в аннексированном Крыму.

Арестович заверил, что Украина готова к обострению на фронте.

«Мы разрушаем ОРДЛО в любом варианте — военном, мирном, они лишены потенциала рядом с Украиной, и без непрерывной накачки со стороны Кремля сдуваются в считанные недели», — заявил военный.