Арестович о появлении в Украине ядерных бомбардировщиков B-52 ВВС США: «Кремлю дают понять»

Появление в воздушном пространстве Украины стратегических бомбардировщиков ВВС США — это сигнал Москве, уверен Алексей Арестович.

Над территорией Украины впервые осуществили полет три ядерных бомбардировщика ВВС США B-52 «Стратофортресс».

С чем связана такая активность американцев, рассказал на своей странице в Facebook известный украинский блогер, военный Алексей Арестович.

Стоит отметить, что Москва остро отреагировала на появление боевой авиации США в Украине. Россияне подняли сразу 8 истребителей «Су-27» и «Су-30» для «перехвата» американцев, которые приблизились к аннексированному Крыму. Это подтвердили в Минобороны РФ.

Такая реакция понятна, так как, со слов Арестовича, операция с B-52 была рассчитана именно на Кремль. По его мнению, власти РФ предостерегают, что грядущий период нестабильности может закончиться плохо.

«Кавказ» близко. Кремлю дают понять, что может быть иначе. Всяко, в общем, может быть», — написал военный.