Виявлена небезпека розігрітого сонцем асфальту

Вчені проаналізували речовини, які викидаються в повітря розігрітим асфальтом. Висновок невтішний: цей матеріал, який покриває вулиці й дахи забруднює атмосферу шкідливими аерозолями. Його вклад в цей вид забруднення порівняємо з внеском автомобілів (принаймні, в теплому кліматі).

Подробиці описані в науковій статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Гуляючи по місту в спекотний літній день, ми часом відчуваємо запах гарячого асфальту. Скільки і чого цей матеріал виділяє в повітря, яким ми дихаємо? Цим питанням задалися дослідники з США та Німеччини. У лабораторії вони нагрівали асфальт до різних температур і реєстрували речовини, які виділяються ним. Експериментатори переконалися, що нагрітий до температури типового літнього дня асфальт виділяє складний коктейль речовин. Приблизно 85% складають напівлеткі органічні сполуки. Ці речовини викидаються у вигляді твердих частинок розміром менше 2,5 мікрометра. Змішуючись з повітрям, вони утворюють вторинний органічний аерозоль (secondary organic aerosol, або SOA).

Вміст SOA в повітрі — важливий параметр екологічної обстановки. Однак до тепер внесок асфальту в утворення цієї субстанції майже ніколи не враховувався. Тим часом за підрахунками авторів, в такому південному місті як Лос-Анджелес, внесок асфальту в викиди SOA порівняємо з внеском автомобілів. Вчені показали, що в такій сумній ситуації винні перш за все прямі сонячні промені. Як тільки експериментатори імітували нагрів асфальту сонцем (а не тільки теплим літнім повітрям), викиди SOA відразу ж збільшилися втричі. Дослідники підкреслюють, що асфальт, який навіть багато років пролежав просто неба, не стає екологічно безпечним. Він продовжує викидати в повітря шкідливі частинки, які щодня вдихають городяни. Автори закликають подумати, як зробити наші вулиці більш екологічно чистими. Можливо, склад дорожнього покриття варто змінити за допомогою спеціальних добавок. Ці зусилля окупляться сторицею, адже якість повітря — один з важливих факторів тривалості життя.

: cikavosti.com

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