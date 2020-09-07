В МИД Германии впервые связали «Северный поток — 2» с отравлением Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас впервые связал вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Я надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию по «Северному потоку — 2″», — заявил Маас.

До сих пор Федеральное правительство Германии не связывало отравления Навального со строительством газопровода и канцлер Германии Ангела Меркель говорила о том, что это никак не повлияет на строительство.

Глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не будет никаких действий, связанных с расследованием отравления, Берлину «придется провести консультации с партнерами относительно ответа» Москве.

Маас уверен, что если Германия будет вводить против РФ санкции, они должны быть «как можно более адресными».