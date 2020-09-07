У Зеленского поделились итогами срочного заседания ТКГ по Донбассу и угрозам Пушилина

В Киеве в воскресенье, 6 сентября, состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе из-за публичных угроз боевиков обстрелять позиции ООС.

Об этом сообщаетпресс-служба Офиса президента.

Участие в заседании приняли вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», — подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Отмечается, что в отчете миссии ОБСЕ указано, что проводилось воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы, не обнаружено никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года.

«То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня», — пояснили в Офисе президента.