Білецький заявив, що сьогодні на Донбасі загинули двоє українських військових. Штаб ООС повідомляє про одного загиблого

У неділю, 6 вересня, у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив засновник і перший командир добровольчого полку “Азов” Андрій Білецький.

За його словами, влада говорить неправду, розповідаючи про одного загиблого військового.

“14 бригада: 1 військовий загинув від кулі снайпера в голову. 79 бригада: 1 загинув, 1 поранений – АГС (станковий автоматичний гранатомет – ред.) в окоп. Якщо АГС можна хоч якось списати на “неприцільну” роботу, то постріл снайпера у голову – це однозначне закінчення “перемир‘я”, – написав Білецький.

Він стверджує, що зараз президент України Володимир Зеленський “істерично” ініціює ТКГ.

“В ОП розглядають можливість відходу з усіх спірних ділянок, аби “не провокувати мирних сепаратистів”, – додає військовий.

“Висновок – верховного головнокомандувача у нас взагалі не існує. Є людина, яка може бути “не лохом” тільки коли треба бикувати перед молодими хлопцями-ветеранами. Але ціна “цирку у владі” – життя достойних людей”, – вважає Білецький.