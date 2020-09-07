Привітав маму з ювілеєм, передав привіт нареченій, обіцяв приїхати: на Донбасі знайшли мертвим молодого воїна

4 вересня на Донбасі загинув військовослужбовець, мешканець Дрогобича, що на Львівщині, 25-річний Тарас Кравчишак.

Про це інформує “Львівська мануфактура новин”.

У те, що хлопець міг скоїти самогубство, рідні не вірять.

Мав скоро одружитись

“Не віриться. Тарас був успішною людиною. Його вдома чекала дівчина. Він мав скоро одружуватись. У цього хлопця три вищі освіти. Він розумний, ерудований. В житті багато чого добився власним розумом і руками, – розповідає ветеран АТО Леонід Федевич. – Він спортсмен, він дуже любив життя, у нього не було причин помирати».

Привітав маму з днем народження

Зі слів чоловіка, Тарас Кравчишак у вечері 3 вересня зателефонував своїй матері. Вона якраз святкувала ювілей. Привітав її з днем народження та пообіцяв приїхати 11 вересня додому.

«Через свого друга передав мамі на 50-річчя п’ять десятків троянд. Пообіцяв приїхати на святкування, а зранку його знайшли мертвим. Не сходиться мені цей пазл, не йдуть з життя щасливі люди…», – додає Федевич.

Тарас Кравчишак, перш ніж поїхати на Схід України, працював у львівській податковій. У прифронтову зону був направлений як військовослужбовець для перевірки військових частин.