Нардеп от «Слуги народа» во время карантина «отрывался» под Монатика на Ибице

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук во время карантина посетил концерт в ночном клубе.

Так, мужчина развлекался в Ibiza Beach Club (Одесса) на концерте певца Monatik. Соответствующее видео разместил сам нардеп на своей странице в Facebook

«Монатик, спасибо за настроение и энергию! Теперь можно снова в рабочий Ритм. Каждый LOVит Ритм…» – написал Камельчук.

Отметим, что ранее Камельчук в эфире парламентского телеканала «Рада» заверял, что пандемия коронавируса и все, что происходит во время нее, – это «афера».

«Все это только для того на самом деле, чтобы во всем мире произошло экономическое перераспределение. И то, что сейчас происходит в Украине, – на самом деле это калька из многих других стран, в частности европейских. Есть, к сожалению, требование международных финансовых корпораций, работающих в связке с фармкомпаниями», – заявил нардеп.

По словам политика, их целью является якобы максимальное снижение уровня жизни людей и целых стран.

«Мы должны проконтролировать, как ведут себя в данной ситуации и будут вести себя потом все средства медицины, в частности, Министерство здравоохранения. Потому что эта история будет у нас до весны следующего года, а после этого, мне кажется, должны лететь головы просто всех тех, кто принимал участие в этой афере», – сказал Камельчук.

Пост нардепа о концерте. Скриншот