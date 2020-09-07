В Україні з’явиться нова категорія учасників дорожнього руху

4 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект законопроект №3023, щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються за допомогою портативних транспортних засобів на електричній тязі.

Виходячи з цього на українських дорогах з’явиться нова категорія учасників дорожнього руху. До неї будуть належати користувачі персонального легкого електротранспорту який приводиться в рух за допомогою електричного двигуна (електричні скутери, cігвеі , гіроборди, а також гіроскутери і т. п.), крім інвалідних колясок та велосипедів, обладнаних електродвигунами.

Особи, які керують персональним легким електротранспортом, отримають право їздити по спеціальним велосипедним доріжкам, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці.

Ці особи будуть зобов’язані:

використовувати технічно справний і належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт;

рухатися по дорогах, а також спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів;

при можливості обладнати свій електротранспорт звуковим сигналом та світловідбивачами.

Додатково до цього, під час руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги мати включену фару і виділити себе з допомогою світловідбивних елементів, не перевозити пасажирів, якщо їх перевезення прямо не передбачена конструктивним рішенням виробника, не користуватися під час руху засобами зв’язку (тримаючи їх у руці).

До того ж, буде заборонено управління персональним легким електротранспортом в стані алкогольного, наркотичного або ж іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Законопроектом також пропонується:

заборонити велосипедистам користуватися засобами зв’язку в русі;

зобов’язати їх в темний час доби і в умовах недостатньої видимості, або під час руху за межами населеного пункту, виділити себе за допомогою світловідбивних елементів;

а також заборонити їздити в стані всіх видів сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

: mashyna.com.ua

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