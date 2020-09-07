Санта Димопулос показала, как похудела через семь месяцев после родов

Участница проекта «Танці з зірками-4», мама двоих детей и экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос ошеломила пользователей результатами похудения после рождения второго ребенка.

На фотографиях, которые певица опубликовала в Instagram, она показала фото «до» и «после» похудения после рождения дочери с продолжительностью в семь месяцев.

Не думала, что когда-нибудь выставлю это. До — около 73 кг. После — 59 кг. На фото разница в 7 месяцев. Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт 5 раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно

отметила Санта

: Новости Ю