Преподавательница в США притворялась чернокожей ради выгоды

Белая преподавательница из университета Джорджа Вашингтона призналась, что притворялась чернокожей. Это помогало женщине принимать участие в программах поддержки для афроамериканцев.

Об этом сообщает Telegram-канал “Карточный домик”.

Женщина родом из Канзаса. На протяжении длительного времени она выдавала себя за чернокожую, пользуясь при этом программами поддержки для афроамериканцев.

Она заявила, что причиной такого поведения стали психологическая травма, полученная ей в молодости, и проблемы с психическим здоровьем, но все же подчеркнула, что ее это никак не оправдывает.

В Университете Джорджа Вашингтона, где она преподавала историю этнических меньшинств в США, заявили, что в курсе ситуации, однако давать дальнейшие комментарии отказались.

: socportal.info