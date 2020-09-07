«Финала» не последовало: танкер Delfi в Одессе снова не подняли

Воскресенье, 6 сентября, могло стать знаковой датой для Одессы в связи с заявлением министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что на пляже города начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi.

Об этом передает «Думская».

Издание отмечает, что мэр города Геннадий Труханов также сообщил в своем Facebook о финальном этапе поднятия танкера. Видеообращение он опубликовал вечером 6 сентября.

«Проводится откатка воды из трюмов… Убирают все, что отяжеляет судно. Следущее. Необходимо произвести разворот судна и подготовить к транспортировке», — указал градоначальник.

Труханов уточнил, что танкер будет транспортирован в порт в Черноморск. Однако сроки он не называл.

«В течение дня вокруг затонувшего бункеровщика кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали „завершающий этап“ на свои телефоны и камеры», — говорится в статье.

Но, несмотря на то, что одесские чиновники во главе с председателем Одесской ОГА Максимом Куцым и вице-мэром Сергеем Подгайным успели в выходной день примчаться на пляж, чтобы сделать несколько фото и написать об этом в соцсетях, танкер так и не подняли.

Теперь, похоже, местным жителям придется ждать середины сентября — на это время запланирован визит в регион президента Владимира Зеленского.