Сколько стоят «блатные» номера в 2020 году

В Украине покупка «козырного» номера – это вполне легальная и законная сделка, деньги за которую пойдут в казну государства. Цены на оригинальные номера варьируются от 4 400 до 36 000 гривен.

Как известно, под понятием «блатные» номера подразумеваются номерные знаки с наиболее простыми комбинациями цифр: 0000, 0007, 1010, 4444. Особыми буквенными сочетаниями считаются ВР (Верховная Рада) и КМ (Кабинет министров), сейчас их может купить любой желающий.

«Крутыми» номерами, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 года № 663, государство сделало платными. Плату потребуют любые возможные варианты совпадений в цифрах и буквах на номерных знаках для транспортных средств, которые могут показаться оригинальными. Все они являются официально платными.

Так, 4400 гривен автолюбитель заплатит за «зеркальный» номер, где две части комбинации одинаковые (1212 или 1221). Это самые дешевые номерные знаки из разряда «козырных».

Два ноля в начале номера (0041, 0089) – 9600 гривен.

За три одинаковые цифры подряд (7778), последовательный счет (1234), две пары одинаковых цифр (1122) цена возрастает до 12 тысяч гривен.

А вот самыми дорогими считаются комбинации с тремя нулями в начале номера или четырьмя одинаковыми цифрами (0007, 6666). За них придется выложить 36 тысяч гривен.

Если же автолюбитель хочет получить самый обычный номерной знак, то он заплатит всего 178,20 гривен.

К слову, «красивый» номерной знак можно выбрать онлайн на сайте Главного сервисного центра. Перед регистрацией транспортного средства необходимо выбранный знак зарезервировать в телефонном режиме в региональном сервисном центре.