Холоднокровність та чарівність. Розкрито таємницю обручок Меган Маркл та Кейт Міддлтон (фото)

38-річна Кейт та 39-річна Меган є власницями особливих прикрас.

Керівник одного з відділів ювелірного бренду Beaverbrooks Лорна Хеддон розповіла, що обручки Кейт Міддлтон і Меган Маркл розкривають їх особистості.

Обручка Кетрін — одна з найбільш знакових, оскільки належала принцесі Діані. «Обручка Кейт має неймовірну сентиментальну цінність для Вільяма. Синій сапфір символізує вірність та щирість. Прикраса доповнює її класичний та стриманий образ. Дорогоцінний камінь темно-синього кольору ідеально підходить для Кейт, яка відома своєю холоднокровністю та чарівністю», — прокоментувала Лорна в інтерв’ю The Sun.

Меган Маркл носить прикрасу, зроблену за ескізом принца Гаррі. Він використав діамант, привезений ним з поїздки в Ботсвану, а також два діаманти з колекції Діани. Пізніше Меган змінила дизайн обручки, включивши в неї обідок, всипаний діамантами.

«Рішення принца Гаррі обрати обручку з трьома діамантами має глибоке значення, оскільки воно символізує минуле, сьогодення і майбутнє. Це данина поваги унікальній індивідуальності та стилю Меган, завдяки яким вона залишила свій слід в королівській родині. Його хитромудра деталізація й три камені – ідеальний вибір для модних ікон, таких як Меган, які не бояться спробувати щось нове», — зазначила фахівець.

: nv.ua

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