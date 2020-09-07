Степанов назвал справедливую зарплату для украинских медиков

Заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, именно такая сумма будет справедливым вознаграждением за труд украинских медиков, причем не только в условиях пандемии. Об этом он сказал во время брифинга 6 сентября.

«Ведь именно повышение заработной платы и престижности профессии медицинского работника должно стать результатом реформирования системы здравоохранения. Если мы будем двигаться таким путем, то будем в состоянии построить качественную медицину», – отметил глава Минздрава.

Он напомнил, что на сегодня средняя зарплата работников, задействованных в системе здравоохранения, на 30% ниже средней в целом по Украине по всем отраслям. Хотя в то же время именно на враче, подчеркнул министр, лежит наибольшая ответственность – он отвечает за жизнь и здоровье своего пациента.

Степанов добавил, что первые шаги по увеличению денежного вознаграждения за работу медикам уже сделаны. По его словам, на повышение им заработных плат с 1 сентября из госбюджета предусмотрено почти 6 миллиардов гривен.

В частности, с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты:

врачи – около 3560 грн;

средний медперсонал – до 2500 грн;

младший медицинский персонал – 1250 грн.

«Это только первый шаг. Со следующего года мы планируем существенное повышение заработных плат. По нашему мнению, после интернатуры врач должен получать от 20-25 тысяч гривен – это будет действительно справедливая зарплата. Именно такие цифры мы закладываем в тарифах по стоимости лечения и подаем в бюджет», – пояснил глава Минздрава.