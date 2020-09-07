В Україні вступає в силу нове карантинне зонування: список

З понеділка, 7 вересня, в Україні починає діяти новий розподіл регіонів за рівнями епідемічної небезпеки COVID-19, визначений Державною комісією з питань ТЕБ та НС. “Червоний” рівень встановлений в 29 адміністративно-територіальних одиницях, “помаранчевий” – в 89, “жовтий” – в 139.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, пише “Дзеркало тижня”.

Відзначається, що прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в таких містах і районах:

м Івано-Франківськ, м.Коломия, м Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

м Біляївка та м Ізмаїл, а також Болградської район Одеської області;

м Дубно і Костопільський район Рівненської області;

Тернопіль, м Бережани., м Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

м Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

“Городенківський район Івано-Франківської області, який вже майже два тижні знаходиться на” червоному “рівні, з 7 вересня переходить на” помаранчевий “в зв’язку з поліпшенням епідемічної ситуації”, – уточнюється в повідомленні МОЗ.