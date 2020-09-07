Одиозная судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты: мультимиллионерша призирающая закон

Всем известно, что после того, как Виктор Янукович стал Президентом Украины, в Киев он «привез» и всю свою команду единомышленников, в том числе и судей.

Едва ли не самым известным является Артур Емельянов и Виктор Татьков, которые заняли ключевые судейские должности в Киеве. Однако были и другие. В то время в Киев из Донецка были переведены судьи — родственники приспешников Януковича, фактически не имели судейского опыта. Однако буквально за 3 года им удалось осуществить блестящий карьерный скачок.

Знакомьтесь, судья Хозяйственного суда. Киева — Виктория Васильевна Джарты.

Виктория Васильевна Джарты родилась 22 мая 1980 в г.. Макеевка Донецкой области. В 2002 году она закончила обучение в Донецком национальном университете имени Олеся Гончара и стала помощником судьи Хозяйственного суда Донецка. В конце года Викторию Васильевну перевели в Донецкий апелляционный хозяйственный суд, где она получила должность помощника первого заместителя Председателя суда. Уже в 2008 году Викторию Джарты назначили судьей Хозяйственного суда Донецкой области. А через два года Виктор Янукович, как и многих других донецких судей, личным указом перевел Викторию Васильевну в Хозяйственный суд. Киева. Здесь она работает и по сей день (в 2013 году избрана на должность судьи бессрочно). Стоит также отметить, что в 2011 году решением Высшего совета юстиции Виктория Джарты была назначена заместителем председателя Хозяйственного суда. Киева. Итак, с момента ее первого назначения судьей в 2008 году до момента назначения заместителем Председателя Хозяйственного суда в столице прошло только 3 (!) Года. Феноменальная карьера, которая, очевидно, не могла бы состояться без политического влияния.

Покойный отец госпожи Виктории — Василий Джарты был влиятельным политиком во времена Виктора Януковича и вроде был его кумом. В 1999г. Василий Георгиевич занимал должность председателя Макеевского городского совета по вопросам деятельности исполнительных органов, выполнял обязанности Макеевского городского головы, а в 2000 году стал мэром города. Именно в этот период Янукович возглавлял Донецкую облгосадминистрацию. В 2006 году во время парламентских выборов Василий Джарты возглавлял штаб Партии регионов и стал народным депутатом Украины. В парламенте он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. 4 августа 2006 Верховная Рада Украины утвердила Василия Георгиевича в должности министра охраны окружающей природной среды Украины в правительстве Виктора Януковича. В течение 2007-2010 гг. Василий Джарты возглавлял комитет по вопросам транспорта и связи. А в марте 2010 г.. Василий Георгиевич был назначен Председателем Совета Министров АР Крым и возглавил Крымскую региональную организацию Партии регионов. Кстати, в СМИ скандально известного Ставицкого называют «человеком Джарты», у которого он был советником.

Не менее влиятельным является человек судьи — Валерий Павлович Омельченко. Валерий Павлович в 2012 году был избран народным депутатом от Партии Регионов. Известен тем, что голосовал за диктаторские законы Януковича «16 января». Также Валерия Павловича обвиняют в перечне преступлений. Например, в публикации Интернет-издание «Левый берег» сообщалось о возможной причастности Омельченко Валерия Павловича к рейдерскому захвату завода «Индар», который находится в государственной собственности.

По информации СМИ, Валерий Павлович Омельченко является руководителем представительства Wellmind Invest Hmbh, что является соучредителем ОАО «Энерджи Петролеум». Интернет-издание «Комментарии» сообщало, что в 2007 году коммунальное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» заключило с ОАО «Энерджи Петролеум» договор на поставку мазута и печного топлива стоимостью в 54 млн грн. Поскольку эта сумма значительно превышает рыночную цену, ведь, по оценкам издания «Наши деньги», примерная стоимость приобретенного топлива на рынке составляет 22 млн грн, такое соглашение позволяет предположить высокую вероятность неправомерной выгоды для ОАО «Энерджи Петролеум». Также аналитики рынка энергоресурсов связывают Омельченко Валерия Павловича с ООО «Геолсоюз», получившее в 2007 году лицензию на добычу газоконденсата с Сахалинского месторождения (одного из крупнейших в Украине), когда Министерство защиты окружающей среды, имеет непосредственное отношение к лицензированию добычи полезных ископаемых, возглавлял тесть кандидата в народные депутаты Василий Джарты.

Интересной персоной является и родная сестра судьи — Ольга Васильевна Джарты. В декларации родственных связей видим, что Ольга Васильевна с 2011 года по 2013 была в. о. заместителя начальника Киевской областной таможни. По состоянию на 2011 год госпожа Ольге было всего 23! года. Вот как объяснял эту ситуацию тогдашний глава Таможенной службы Игорь Калетник: «Джарты Ольга Васильевна выполняет свои обязанности абсолютно на высоком профессиональном уровне. Эту должность занимает вполне заслуженно. Четко справляется с порученными делами. Пользуется авторитетом своих подчиненных. Поэтому, я думаю, не возраст играет роль, чтобы занимать такие должности ». Он также добавил, что, по его данным, Ольга Джарты работает в системе Гостаможслужбы уже полтора года. Полуторагодовалый опыт работы это, конечно, весомый аргумент для назначения молодой Ольги Васильевны на руководящую должность, но и в этом случае трудно верится, что обошлось без политического влияния.

Но вернемся непосредственно к персоне Виктории Васильевны Джарты. Виктория Васильевна в своих комментариях не скрывает взаимосвязь между своей карьерой и приходом к власти Януковича. «Новая власть — новая работа», — говорила она журналистам. Также госпожа Виктория не стесняется выставлять на широкий круг свой роскошный образ жизни. Так, в СМИ можно найти ряд ее фото с вечеринок и из известных курортов Куршавель или Майами.

Однако, не забывает госпожа Виктория и о России. В течение 2014-2015 годов она неоднократно летала в Москву, а после закрытия воздушного сообщения Украины с Россией часто летала в Минск, который мог служить пересадочным пунктом для полетов в страны-агрессора. Идентичная ситуация и у мужа судьи. Он тоже часто летал в Россию, а с 2016 года — в Минск.

Не менее вопросов и по средствам судейской семьи. В своих декларациях за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годы Виктория Васильевна указала 5100000 грн доходов. Из этой суммы заработная плата судьи достаточно мала, зато большая часть доходов это подарки, продажа имущества и проценты от банковских депозитов. Бизнесмен Валерий Павлович Омельченко за аналогичный период заработал 200 млн грн. Впрочем, стоит отметить, что из этой суммы — 184 млн грн Валерий Павлович получил в 2013 году.

Виктория Васильевна Джарты является владелицей дома площадью 611 кв. м. Расположен он в с. Романков, что под Киевом. Обошлось это жилье госпожи Виктории в 2,7 млн. грн в 2010 году.

Также в Виктории Васильевны осталось имущество в Донецке. В частности, в ее собственности квартира площадью 238 кв. м. Стоила эта квартира судьи в 2000 году — 132 тыс. грн. Также госпожа Виктория имеет в собственности квартиру в г.Донецк. Кстати, ни квартиры, ни гаража Виктория Васильевна в 2011 году не задекларировала. Имущество в оккупированном городе имеет и семья мужа судьи. Валерий Павлович Омельченко вместе со своими родителями являются владельцами квартиры площадью 64 кв. м.

Также Виктория Васильевна Джарты имеет недвижимость в Крыму. В частности с 2011 года она обладает апартаментами в пгт. Курпаты площадью 172 кв. м и стоимостью почти 1 млн грн. Также в этом же месте она имеет гараж.

Кроме этого, в собственности супруга два земельных участка в Быковне, которые получили в 2008 году. Их площадь — по 1000 кв. м. Очевидно, что эту землю он получил от государства.

В собственности Валерия Павловича Омельченко также есть квартира с гаражом в Киеве, по адресу: улица Старонаводницкая, 13. Это элитный жилой комплекс на Печерске. Площадь жилья Валерия Павловича в этом доме — 386 кв. м, а его стоимость на момент приобретения права в 2009 году составила 4,6 млн. грн.

Любит Виктория Васильевна Джарты и дорогие аксессуары. Например, она задекларировала 3 часов от Rolex, Chopard и Harry Winston. А также две сумки торговой марки Hermes.

Среди движимого имущества Виктории Васильевны Джарты также автомобиль Bentley Continetal GT 2012 выпуска, приобретенный в том же году. Его задекларированная стоимость 2,2 млн. грн. Муж судьи является владельцем Land Rover Range Rover 2015 выпуска, приобрел за 3 млн грн.

Впечатляют и задекларированные сбережения семьи. Например, у Виктории Васильевны Джарты 1,3млн грн, 368 тыс. У. о. и 80 тыс. евро. Ее муж сэкономил 1,1млн. грн, 128 тыс. У. о. и 140 тыс. евро.

Все ближайшие родственники судьи занимаются крупным бизнесом. Например, в декларации указано, что Валерий Павлович Омельченко является конечным бенефециарием ООО «Хаб 4.0» и общественной организации «Объединение бизнес инкубаторов». Также он является владельцем акций ОАО «ЗНВКИФ» Валорес »на сумму 206 тыс. Грн. Сегодня большую часть доходов Валерия Павловича составляет заработная плата в австрийской компании IOC Trading GmbH.

Что касается других членов семьи судьи, то можем увидеть, что вышеупомянутая сестра госпожи Виктории — Ольга Васильевна Джарты является ключевым лицом в группе компаний Присажнюк и Джарты. Эта информация указана в аналитической системе YouControl https://youcontrol.com.ua. Также указано, что связанными с группой компаний являются: 1) Павел Павлович Омельченко — отец народного депутата Украины 7-го созыва Валерия Омельченко, сват покойного экс-председателя Совета Министров АР Крым Василия Джарты; 2) Валерий Павлович Омельченко — народный депутат Украины 7-го созыва, муж Виктории Джарты — старшей дочери покойного экс-председателя Совета Министров АР Крым; 3) Наталья Евгеньевна Джарты — жена покойного экс-председателя Совета Министров АР Крым.

Как видим, состояние в семьи Джарты более чем впечатляющее. Но очевидно, что источником этого богатства была близость к власти Януковича. И хотя с 2014 года доходы семьи уже не столь впечатляющие, они чувствуют себя прекрасно.

Кстати, в 2015 году судья Виктория Джарты проходила люстрационное проверку имущественного положения согласно закону «Об очистке власти». Согласно справке она ее успешно прошла, хотя даже не дала объяснения источников происхождения имущества.

9 июля 2018 Виктория Васильевна проходила квалификационное тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. ВККС объявила перерыв в ее деле. То есть оснований для освобождения фаворитки режима Януковича Комиссия не нашла. Интересен и тот факт, что ВККС решила проводить собеседование судьи в закрытом режиме, поэтому общественность не может узнать, что спрашивали у Виктории Васильевны члены Комиссии.

Как видим, Высшая квалификационная комиссия судей Украины не спешит очищать суды от работников, которые получили свои должности через очевидный протекционизм и наслаждаются на средствах, заработанных за доступ к власти. Очевидно, что судебная система имени Виктора Януковича не противоречит преобразованной судебной системе нынешнего руководства нашего государства.