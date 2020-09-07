Кофе может стать лекарством, усиливающим организм

Кофе может быть более полезным для организма, если изменить привычный взгляд обывателя на процесс его приготовления и на рецептуру. Тогда кофе в некотором смысле окажет на организм буквально лечебное воздействие.

Об этом в блоге пишут диетологи.

Так как вода для приготовления горячих напитков всё равно подвергается кипячению (часто неоднократному), мы привыкли не обращать внимания на её качество. И напрасно. Водопроводная вода слишком жесткая, в ней много кальция, хлора и других элементов, убивающих вкус кофе. Очень обидно, купив элитный сорт зёрен, в итоге получить невыразительный и не слишком ароматный напиток. Возьмите за правило варить кофе только на фильтрованной или бутилированной воде. Периодически меняйте фильтр и промывайте кофеварку – эти несложные действия обеспечат вас превосходным кофе профессионального качества.

Сократите количество сахара. Настоящие знатоки не добавляют в кофе сахар, но многие просто не могут отказаться от подслащивания. Постепенно сокращайте количество: это снизит риск возникновения диабета II типа и поможет избежать набора веса. Вместо традиционного песка и рафинада лучше использовать альтернативные натуральные подсластители – например, стевию. В продаже есть варианты в виде кристаллов, порошка и сиропа.

Подсластитель растительного происхождения имеет лёгкий привкус, к которому быстро привыкают. Стевия абсолютно безвредна, её калорийность минимальна. Можно использовать и другие вкусные добавки: ваниль или ванильный сироп без сахара. Подойдёт и цельное молоко, обладающее сладковатым вкусом.

Пейте кофе только утром. Желательно не употреблять напитки с кофеином после 2 часов дня. Утром можете выпить 2 или 3 чашки с интервалом в пару часов, последняя удачно завершит обед. Кофеин взбодрит, повысит работоспособность, улучшит пищеварение после плотной трапезы.

Во второй половине дня пейте кофе без кофеина, травяные чаи, морсы, соки и просто чистую воду. Эта простая привычка поможет сохранить режим сна: к вечеру кофеин выведется из организма, и вы сможете выспаться.

Экспериментируйте с добавками. Усовершенствовать привычный вкус помогут пряности: бутоны гвоздики, зёрна кардамона, молотая корица. Они придадут кофе оригинальные акценты, заменят вредный сахар и обеспечат организм дополнительными антиоксидантами.

Важно не переусердствовать: на чашку понадобится всего щепотка корицы, иначе возможны проблемы с желудком. Ещё одна вкусная добавка – тёртый шоколад, горький или молочный, либо небольшое количество натурального порошка какао. Таким образом в кофейнях готовят популярный мокко. Чашка кофе с шоколадом или какао-порошком заменит привычный десерт и станет отличным завершением обеда. Но не пейте его слишком часто: мокко гораздо калорийнее эспрессо или американо.

Улучшите свой кофе. Попробуйте необычный рецепт, добавив в чашку свежесваренного кофе немного несолёного масла. Оно обеспечит мягкий, обволакивающий сливочный вкус, смягчит горечь и позволит лучше раскрыться кофейному букету.

Масло благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, повышает уровень «хорошего» холестерина и снижает количество опасных триглицеридов. У американцев такой напиток называется «пуленепробиваемым». Кофе с маслом – удачная альтернатива плотному завтраку для тех, кто утром не может даже думать о еде. Чашка горячего сливочного напитка даст чувство сытости, взбодрит и станет отличным началом рабочего дня.

Дополните кофе завтраком. Если вы привыкли завтракать чашкой черного кофе, откладывая приём пищи на потом, срочно меняйте расписание. Бодрящий напиток необходимо дополнить чем-то сытным: круассаном, бутербродом, кашей, хлопьями или блюдом из яиц. Белки и углеводы обеспечат нужное количество энергии и не позволят переедать в течение дня. К тому же еда защитит желудок, поможет избежать повреждений слизистой, тошноты и изжоги.

Если вам сложно съедать калорийный завтрак, ограничьтесь тостом, бананом, йогуртом без сахара. Секрет в том, чтобы сначала слегка перекусить, и только потом приниматься за кофе. Такой приём активизирует метаболизм, организм «запустит» дневную программу и будет функционировать максимально эффективно.

Переходите на альтернативное молоко. Совет для любителей латте, капучино и других кофейных напитков с молоком. Вместо традиционного коровьего или козьего попробуйте миндальное, кедровое или соевое. Они придадут напитку оригинальный вкус и смягчат действие кофе на слизистую желудка. К тому же растительное молоко менее калорийно: это важно для тех, кто выпивает в день не менее 2–3 чашек.

Тем, кто всерьёз обеспокоен проблемой лишнего веса, стоит подумать о постепенном переходе на чёрный кофе. Лунго или американо бодрят не хуже эспрессо, но более щадяще действуют на желудок. Калорийность чёрного кофе минимальна, особенно если исключить не только молоко, но и сахар.

Снижайте потребление кофеина. Если вы испытываете проблемы со сном, страдаете от скачков давления и тахикардии, срочно уменьшите потребление продуктов с кофеином. Самый простой приём – ограничиться 1–2 чашками кофе в день, выбирая варианты без кофеина. Учтите, что даже они содержат этот компонент, но в минимальном количестве. Если вы считаете декофеинизированный кофе безвкусным или бесполезным, смешивайте его с обычным в произвольной пропорции. Уменьшив количество кофеина вдвое, вы поможете своему сердцу и сможете наслаждаться вкусом кофе без ущерба для здоровья.

: golos.ua