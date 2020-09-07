Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 27 млн осіб

Станом на ранок 7 вересня коронавірусом COVID-19 у світі заразилося 27 003 973 людини. За добу інфікувалися 130 тис. людей.

Як пише “Лівий берег”, про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Жертвами захворювання стали 882 062 людини, одужали – 18 056 984 людини.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США – кількість інфікованих у країні сягнула 6 275 775. З них померли 188 937 пацієнтів, а вилікувалося – 2 315 995.

У Бразилії та Індії загальна кількість хворих перевищила 4 млн. На четвертому місці – Росія 1 022 228 хворих і 17 768 померлих.