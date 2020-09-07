Соратниця Байдена вважає, що Росія спробує допомогти Трампу перемогти на виборах президента США

Кандидат у віцепрезиденти від демократів Камала Харріс попередила, що потенційне втручання Росії в американські вибори може допомогти президенту США Дональду Трампу знову здобути перемогу.

Про це пише “Дзеркало тижня” з посиланням на видання Financial Times.

Харріс вважає, що Москва спробує використати ті ж самі «методи втручання» у президентські вибори в США 2020 року, які вже використовувала в 2016 році.

«Я знаю, що Росія втручалася у вибори президента США у 2016 році. Я працюю в Комітеті Сенату з питань розвідки», – сказала Камала Харріс.

«Ми опублікували докладні звіти про те, що саме, на нашу думку, сталося. І я переконана, що вибори 2020 року не пройдуть без іноземного втручання, і Росія буде однією з перших держав, яка спробує вплинути на американські вибори», – додала Харріс.

На запитання про те, чи зможе втручання Росії відібрати перемогу в демократів, Харріс відповіла, що теоретично, це цілком можливо.

Кандидатка у віцепрезиденти від Демократичної партії стверджувала, що «часті напади» Трампа на виборчу систему, розмови президента про фальсифікацію результатів виборів також можуть перешкоджати справедливому результату.

«У нас є президент, який намагається переконати американський народ не вірити в цілісність нашої виборчої системи і скомпрометувати віру громадян в те, що їхній голос насправді буде врахований», – сказала Харріс.

Представники адміністрації Трампа заявляють про те, що їх найбільше турбує китайське втручання у вибори в США 2020 року, адже, на їхню думку, Китай активно підтримує кандидата в президенти від демократів Джо Байдена.

«Ми знаємо, що Пекін зайняв активну позицію стосовно масштабного політичного впливу на США», – заявив радник Трампа з питань національної безпеки Роберт О’Браєн.

Генеральний прокурор США Вільям Барр також стверджував, що Китай представляє більшу загрозу безпеці виборів у США, ніж Росія.

У звіті, опублікованому директором Національного центру контррозвідки і безпеки в серпні, зазначається, що Росія намагається «заподіяти шкоду репутації» кандидата в президенти від демократів Джо Байдена, тоді як Китай «налаштований проти президента Трампа».

Харріс також звинуватила Трампа у спробі використати вакцину проти коронавірусу «в політичних цілях».

Камала Харріс сказала, що Дональд Трамп намагається «ввести громадськість в оману щодо пандемії коронавірусу та її наслідків».