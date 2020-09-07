Маленький терьер запугал огромного пса (видео)

настоящие душки и трусишки. Кане-корсо из этого видео как раз из таких. Ведь его смог запугать и подчинить маленький терьер. Крохотный (по сравнению с кане-корсо), но злющий пёсик явно чувствует себя самым главным, а крупный размер и мощные челюсти его серого приятеля, терьера совсем не пугают. Такой уверенности в своих силах можно только позавидовать.

Комментаторов удивило поведение большого собакена:

Что происходит? Это же огромный пес! Ему нужно только разок клацнуть зубами, чтобы усмирить эту малявку.

Такой большой, а такой трусишка. Милота же, ну.

Кажется, у серого пёсика комплексы и синдром самозванца.

: Новости Ю