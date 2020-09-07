Под Одессой дочь посыпала солью тело умершей матери – и отделалась штрафом

Под Одессой женщина четыре месяца прятала труп своей матери, чтобы получать ее пенсию. Суд вынес за ее хитрость приговор — она должна заплатить 850 гривен штрафа.

Об этом сообщает «УСИ» со ссылкой на судебный реестр.

Старушка, прикованная к постели, умерла еще в ноябре прошлого года. Однако дочь была не готова отказаться от пенсии матери и решила скрыть факт ее смерти. Она спрятала тело в одной из комнат своего дома, засыпав солью, чтобы остановить разложение.

Тело бабушки обнаружила ее внучка, которая приехала в гости в марте. Она вызвала полицию.

Сумма, незаконно полученная дочерью за мать, составляет чуть больше 8 тысяч гривен. Не сообщается, обязал ли ее суд, кроме выплаты штрафа, вернуть эти деньги.