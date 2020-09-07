Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry мошенника Николая Гонту отправили под круглосуточный домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.

Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег. К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.

В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.

27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.

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